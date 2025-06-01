إذلال لأهالي غزة وطرود غذائية مخضبة بالدماء

تسخر إسرائيل المعونة سلاحا لإذلال أهل غزة وقتلهم، وحددت 4 نقاط لتوزيع المساعدات حددتها المؤسسة الأميركية المدعومة من إسرائيل، 3 في رفح أقصى جنوب القطاع وواحدة فقط في محور نتساريم وسط القطاع.

وأنشأت مراكز توزيع المساعدات في مناطق مصنفة بأنها مناطق قتال خطرة، تمسحها طائرات مسيّرة طوال اليوم ويحظر الجيش الإسرائيلي دخولها. وقد استشهد عشرات الشباب والنساء أو فقدت آثارهم خلال توجههم للحصول على المساعدات سواء من رفح أو محور نتساريم.

ورغم اشتداد المجاعة شمال القطاع، لم تسمح حكومة بنيامين نتنياهو بإقامة نقطة توزيع واحدة للمساعدات هناك.

تقرير: نسيبة موسى