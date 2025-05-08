جذور الصراع في كشمير بين الهند وباكستان

بدأ الصراع بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير عقب استقلالهما عن بريطانيا، حيث سيطرت الهند على ثلثي الإقليم، وباكستان على الثلث المتبقي.

خاض البلدان ثلاث حروب رئيسية بسبب النزاع على كشمير، واندلعت الحرب الأولى عام 1947 بعيد استقلال البلدين، واستمرت حتى يناير/كانون الثاني 1949 عندما انتهت بتدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سيطرت الهند على مناطق جامو ولاداخ ووادي كشمير، وأطلقت عليها اسم "جامو وكشمير". في حين سيطرت باكستان على منطقتي آزاد كشمير وجيلجيت بلتستان، وأسمتها "آزادي كشمير" أي "كشمير الحرة".

في عام 1965، اندلعت الحرب الثانية بين البلدين في كشمير واستمرت ثلاثة أسابيع. ثم جاءت الحرب الثالثة عام 1971 بالتزامن مع انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش حاليا) عن باكستان الغربية.