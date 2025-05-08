تلفيق تهم ضد فتى بالقدس تحرر في صفقة طوفان الأحرار

تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم جلسة محاكمة ضد 7 قاصرين من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، بينهم محرر ضمن صفقة طوفان الأحرار الأخيرة.

وقال والد الفتى رضا عبيد (18 عاما) للجزيرة نت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفقت لائحة اتهام جديدة لابنه، إذ يواجه تهما بالمشاركة في إلقاء زجاجات حارقة على الطريق السريع المؤدي إلى مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وأضاف والد الفتى أن ابنه كان موجودا في عمله بمدينة طبريا في الفترة التي يتهمه الاحتلال فيها بالمشاركة في مواجهات العيساوية، وأن سلطات الاحتلال هددته خلال اقتحام المنزل بتصفية ابنه وإطلاق النار على رأسه.

وعبّر والد الطفل عن خشيته من عودة ابنه إلى السجن في ظل الظروف الحالية، إذ خرج مصابا بمرض "سكابيوس" بعد تحرره في صفقة طوفان الأحرار الأخيرة، ويعاني من حكة شديدة ولم يتماثل للعلاج بعد.

واعتقل عبيد مجددا بعد نحو 3 أشهر من الإفراج عنه في صفقة طوفان الأحرار أواخر يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وكان قد لفت أنظار وسائل الإعلام يوم تحرره بسبب تفشي مرض "سكابيوس" الجلدي في جسده النحيل، ويقبع منذ أيام في زنازين التحقيق ويواجه تهما جديدة.