أوروبا تنتقد الحصار الإسرائيلي وتدعو لوقف النار في غزة

أصدر الاتحاد الأوروبي سلسلة بيانات منددة بالوضع في غزة، حيث دعت مفوضة الشؤون الخارجية والمفوضة الأوروبية للشؤون الإنسانية إلى رفع الحصار فورا عن القطاع وإدانة المجاعة القائمة هناك.

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كما أصدرت ست دول أوروبية بيانا رفضت فيه الخطط الإسرائيلية لإعادة احتلال القطاع، معتبرة هذه الإجراءات تجاوزا للحدود يهدد احتمالات الحلول المستقبلية. وفي محاولة للضغط الفعلي، قدمت هولندا مقترحا لمراجعة امتثال إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وذلك بعد تعليقها رخص تصدير الأسلحة لإسرائيل الشهر الماضي. تقرير: عبد الله الشامي

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة