شاهد.. مصارع مكسيكي يعتدي على والد منافسه

تحول برنامج تلفزيوني إلى فوضى عارمة تسبب فيها المصارع المكسيكي خوسيه ألبرتو رودريغيز (ألبرتو ديل ريو).

تحول برنامج تلفزيوني إلى فوضى عارمة تسبب فيها المصارع المكسيكي خوسيه ألبرتو رودريغيز (ألبرتو ديل ريو).

وظهر رودريغيز في البرنامج التلفزيوني المكسيكي "فينغا لا أليجريا" للترويج لنزاله في بطولة "أي أي أي" الكبرى "إل هيخو ديل فايكينغو" المقررة اليوم السبت.

وتمت دعوة رودريغيز الخميس الماضي إلى موقع التصوير للحديث عن مواجهته ضد مواطنه إيمانويل رومان موراليس الملقب بـ"ابن الفايكنغ" حيث سيتنافسان على بطولة "أي أي أي" الكبرى بصالة خوان دي لاباريرا الأولمبية.

وقام البرنامج بتقديم المصارع الشهير بلقب "إل باترون" ثم فاجأه بأن الموجود معه في الأستوديو الملك فايكنغو (والد موراليس).

ولم يتقبل رودريغيز ما اعتبره إهانة، فركل الطاولة واندفع نحو الضحية، وأمسكه من مؤخرة رقبته ومزق قميصه، قبل أن يلكمه ويركله.

وسارع فريق الأمن إلى التحرك قبل وقوع المزيد من الأضرار. لكن فيديو المشاجرة انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم البعض القناة واصفين ما جرى بالمسرحية لرفع نسب المشاهدة، لكن منتجة البرنامج ماريا يوجينيا سيلفا نفت ذلك، وقالت "هذا لم يكن أمرا مخططا له، لقد كان تصرفا غير مسؤول ومؤسفا.. قررنا إخراج ألبرتو من موقع التصوير فورا احتراما للجمهور وفريق العمل".

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وبدوره، نفى البرنامج الأمر في بيان رسمي وقال إن ما حدث لم يكن "معدا مسبقا" وإن "سلوك المصارع كان غير متوقع تماما وخارجا عن المألوف".