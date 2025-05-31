شاهد.. أسباب تتويج الاتحاد بكأس الملك السعودي لكرة القدم

توج الاتحاد كأس ملك الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بفوزه على القادسية 3-1 الجمعة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة وسط حضور جماهيري كبير بلغ 51 ألفا و331 مشجعا.

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ويدين الاتحاد بلقبه العاشر في المسابقة إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ثنائية (34 و93+4)، وأضاف الجزائري حسام عوار الهدف الآخر (43). في حين سجل الغابوني بيار إميريك أوباميانغ (45+6 من ركلة جزاء) هدف القادسية الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين لنيل الأرجنتيني إزيكييل فرنانديز الإنذار الثاني (81).

المصدر : الجزيرة