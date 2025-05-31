حماس تسلم ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف

أعلنت حركة حماس أنها وبعد مشاورات، سلمت اليوم للوسطاء ردها على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بما يحقّق وقفا دائمًا لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات.

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن تل أبيب لم تتلق بعد رد حماس الرسمي على مقترح ويتكوف. كما اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يرفض إنهاء الحرب من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية، ويعمل على تحويل الصفقة إلى اتفاق جزئي. تقرير: وليد العطار

المصدر : الجزيرة