ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على صناعة الأفلام السينمائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما المحلية.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السينمائية والاقتصادية، إذ أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في جدوى هذه السياسة وتأثيرها على الصناعة السينمائية العالمية. وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل صناعة السينما الأميركية والعالمية مرهونًا بكيفية تعامل الدول والشركات مع هذه التحديات، ومدى قدرتها على التكيف مع السياسات الجديدة التي قد تؤثر على حركة الإنتاج والتوزيع السينمائي على مستوى العالم.

تقرير: أحمد مرزوق