من سيفوز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

يقف باريس سان جيرمان على مقربة من لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويطارد المجد الأوروبي، لكن إنتر ميلان المتمرس في تخطي المواقف الصعبة يقف حائلا بينه وبين التاريخ في النهائي.

ويعتمد إنتر خطة 3-5-2 خلافا لطريقة إنريكي 4-3-3، آملا في أن يكون مصيره مختلفا عما واجهه في الدوري المحلي، حيث تخلى عن اللقب في الرمق الأخير لصالح نابولي.

وبفضل الدفاع القوي في الموسم الماضي والذي استقبل 22 هدفا في 38 مباراة نجح إنتر في تأمين لقب الدوري الإيطالي بسهولة، وهي الروح التي يعتمد عليها الفريق في النهائي.

في المقابل، حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي مرة أخرى ووصل إلى المباراة النهائية بفضل هيكل متماسك وأسلوب لعب واضح نادرا ما شوهد في المواسم السابقة، كما حقق الفريق لقب كأس فرنسا للمرة 16 ليعزز رقمه القياسي في المسابقة.

ويركز المدرب الإسباني لويس إنريكي على الترابط والانضباط التكتيكي والجهد الجماعي قبل مواجهة إنتر ميلان الذي أقصى برشلونة بعد مباراة مثيرة في الدور قبل النهائي في أبرز مواجهة على مستوى مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.