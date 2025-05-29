عشرات الشهداء والمصابين بقصف متتالٍ على مخيم البريج

أسفر قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين بين المدنيين، في مربع سكني مأهول شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، باستخدام ثلاثة صواريخ متتالية.

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عشرات الشهداء والمصابين بقصف متتالٍ على مخيم البريج أسفر قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين بين المدنيين، في مربع سكني مأهول شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، باستخدام 3 صواريخ متتالية. وتواصل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية عمليات البحث والإنقاذ وسط صعوبات كبيرة. تقرير: أشرف أبو عمرة

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة