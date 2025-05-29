صور تظهر نسف الاحتلال لأحياء سكنية في تل الزعتر بمخيم جباليا

أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف ونسف أحياء سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع مما أسفر عن دمار واسع في المكان.

المصدر : الجزيرة