شاهد.. هدف ميسي رقم 863 في مسيرته

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع هدفا ليقود إنتر ميامي لتحقيق الفوز على مونتريال 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم الخميس بتوقيت غرينتش ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

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وسجل ميسي هدفين في الدقيقتين 27 و87، وصنع هدفا للويس سواريز في الدقيقة 68، ثم أضاف سواريز هدفا آخر في الدقيقة 71. وبالهدفين اللذين سجلهما في مرمى مونتريال، حقق "البولغا" الأرقام التالية: وصل إلى هدفه رقم 29 مع إنتر ميامي، ويتشارك صدارة هدافي الفريق مع مواطنه هيغوايين.

وصل إلى الهدف رقم 863 في مسيرته.

أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتاريخ اللعبة بـ1245 مساهمة تهديفية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي