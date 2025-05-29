شاهد.. إمام عاشور لاعب الأهلي يشتبك مع رجل أمن في ملعب القاهرة

أثار اللاعب إمام عاشور هداف الأهلي المصري جدلا واسعا بسبب مشادة مع رجل أمن في ملعب القاهرة الدولي بعدما حاول منعه من العودة إلى أرض الملعب للاحتفال بتتويج فريقه بلقب الدوري.

وأظهر مقطع فيديو منع رجل الأمن عاشور دخول أرضية الملعب بعد اصطحاب طفلته من المدرجات، ليدخل في مشادة معه قبل أن يدفع الباب الحديدي بقوة ويتمكن من دخول المستطيل الأخضر.

وساهم عاشور -لاعب الزمالك السابق- بتتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه، بعد الفوز بسداسية نظيفة على فاركو في الجولة الأخيرة، علما أنه نال لقب هداف المسابقة برصيد 13 هدفا.