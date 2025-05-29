تحذيرات أممية عاجلة من كارثة غذائية في غزة

حذرت منظمات أممية من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث يعاني 2.1 مليون شخص من الجوع.

وتشير البيانات إلى وصول 925 ألف شخص لمرحلة الطوارئ الغذائية، في حين دخل 244 ألفًا مرحلة الكارثة، وهو ما يمثل 12% من إجمالي السكان.

وأظهرت التقديرات الجديدة تهديد 470 ألف شخص بالمجاعة الحادة، بزيادة قدرها 250% عن التوقعات السابقة.

كما يحتاج 71 ألف طفل للعلاج العاجل من سوء التغذية، في حين تعاني 17 ألف أم من نقص التغذية الحاد.

وتواجه المساعدات الإنسانية عراقيل كبيرة، حيث تتراكم 116 ألف طن من المساعدات الغذائية على حدود القطاع، تكفي لتلبية الاحتياجات لـ4 أشهر، في حين تمنع السلطات الإسرائيلية دخول 3 آلاف شاحنة محملة بالمؤن.