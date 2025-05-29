المراحل الأخيرة لتجديد ملعب كامب نو معقل برشلونة

نشر نادي برشلونة الإسباني تفاصيل جديدة حول تقدم أعمال تجديد ملعب كامب نو، مؤكدا أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

نشر نادي برشلونة الإسباني تفاصيل جديدة حول تقدم أعمال تجديد ملعب كامب نو، مؤكدا أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

ويُظهر الفيديو جاهزية أرضية الملعب الشهير، وإكمال قدر كبير من مدرجات المستويين الأول والثاني، وبالتوازي مع ذلك يتواصل بناء منصات كبار الشخصيات الجديدة والطابق الثالث، وهما عنصران رئيسيان في عملية تحويل الملعب.

يخطط البارسا للعودة إلى ملعب كامب نو في بداية الموسم المقبل تحديدا بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر/أيلول. وبناء على ذلك، سيجري النادي محاكاة لمباراة قبل كأس جوان غامبر المقرر إقامتها في التاسع أو العاشر من أغسطس/آب المقبل، وذلك لفحص إمكانية الوصول إلى الملعب على وجه التحديد.

وأوضح الرئيس خوان لابورتا في مقابلته الأخيرة مع قناة "تي في 3" TV3 أن الخطة هي لعب مباراة غامبر في ملعب برشلونة الذي تم تجديده، وأن العمل مستمر لتحقيق ذلك.