مجازر وقصف ومجاعة يعيشها قطاع غزة منذ 600 يوم

يصادف اليوم مرور 600 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يكن مسبوقا ما عاناه فيها فلسطينيو القطاع من ممارسات وصفتها مؤسسات دولية بالإبادة الجماعية دون أن تبدو لها نهاية واضحة حتى الآن.

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عاش سكان قطاع غزة فصولا متتابعة من المجازر والجوع والخذلان مع كل مشرق شمس ومغربها. 600 يوم تجاوز فيها عدد الشهداء 54 ألفا وإحصاءات الجرحى 123 ألفا، فضلا عن 10 آلاف مفقود تحت أنقاض لم ترفع، أو رهن مصير مجهول. تفاصيل أكثر في تقرير وليد العطار.

المصدر : الجزيرة