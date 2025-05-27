في غزة الورد يحترق والمدرسة مقبرة

تتوالى المشاهد الصادمة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وآخرها صور الطفلة وردة الشيخ التي ظهرت تكافح النيران بيديها.

وقد كانت وردة نازحة، تنام مع أسرتها في أحد صفوف مدرسة بحي الدرج في مدينة غزة حين وقعت المجزرة الإسرائيلية التي خلفت عشرات الشهداء، بينهم أسرة وردة، وقد نجت هي بأعجوبة فيما يرقد والدها في العناية المركزة.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 18 ألف طفل قتلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة، قتلهم قصفا، حرقا أو تجويعا.

تقرير: فاطمة التريكي