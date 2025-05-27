شاهد.. هكذا كانت أجواء ليفربول قبل وبعد الحادث المروع

لقطات مصورة لموكب فريق ليفربول وهو يعبر بين الحشود، احتفالا بفوز نادي المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل عملية الصدم، التي أدت إلى إصابة حوالي 50 شخصا، بينهم إصابات خطيرة.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 11 شخصا ما زالوا يخضعون للعلاج في المستشفى بعد أن اقتحمت سيارة حشدا من مشجعي ليفربول خلال احتفالات الفريق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء بشكل جيد.

وذكرت الشرطة أنها تحتجز رجلا من غرب ديربي يبلغ من العمر 53 عاما بتهمة الشروع في القتل وجرائم تتعلّق بالقيادة الخطرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.