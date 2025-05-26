بالفيديو.. سيارة تصدم المارة خلال احتفالات ليفربول بالفوز بالدوري الإنجليزي

أعلنت الشرطة في ليفربول أن سيارة صدمت عددا من المارة في المدينة الواقعة شمال إنجلترا، مساء الاثنين، أثناء احتفال ليفربول بالفوز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -اليوم الاثنين- عن صدمته بعدما دهست سيارة حشدا من مشجعي كرة القدم كانوا يحتفلون بفوز ليفربول -في المدينة التي تحمل اسم النادي- بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستارمر عبر منصة إكس "المشاهد في ليفربول مروعة. قلوبنا مع المصابين والمتضررين" شاكرا أجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة.