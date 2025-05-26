شاهد.. الوجه الآخر لفليك مدرب برشلونة

يُعرف الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني بشخصيته القوية لدرجة أنه نادر الابتسام والمزاح، لكنه أظهر وجها مغايرا خلال الموسم المنقضي.

وخلال عديد من مباريات "البرسا"، أطلق فليك العنان لنفسه للاحتفال بشكل صاخب والقفز بفرح غامر بعد تسجيل الأهداف، في مشهد لم يكن مألوفا للمدرب الألماني خلال تجاربه السابقة.

وبعد قيادته برشلونة للتتويج بالثلاثية المحلية في إسبانيا (كأس السوبر وكأس الملك والدوري)، خطف فليك الأضواء خلال احتفالات الفريق في أثناء وقوفه على متن الحافلة التي طافت شوارع برشلونة.

ونشر الفريق الكتالوني -عبر حساباته في مواقع التواصل- مقطع فيديو يظهر فليك وهو يحتفل مع الجماهير بسعادة وابتهاج من فوق الحافلة، حاملا وعاء مليئا بحلوى الجلي، التي كان يتناولها باستمتاع وكأنه طفل، حسب وصف صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.