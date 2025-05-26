روسيا تنفذ هجومها الأوسع ضد أوكرانيا وكييف ترد بمسيّرات على موسكو

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف لليوم الثاني على التوالي هجمات جوية روسية بالمسيّرات والصواريخ هي الأوسع منذ اندلاع الحرب، رغم الحديث عن مساعٍ وجهود لدعم مسار التفاوض بشأن إنهاء الحرب.

في المقابل، أعلنت هيئة الطيران الروسية عودة مطارات العاصمة موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد أن فرضت قيودا مؤقتة على حركة الملاحة الجوية في 3 مطارات، في وقت أُعلن فيه عن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية كانت تتجه نحو موسكو.

تقرير: ناصر آيت طاهر