اجتماع أوروبي عربي بإسبانيا لوقف حرب غزة ومدريد تطالب بمعاقبة إسرائيل

اجتمع وزراء خارجية دول عربية وأوروبية اجتماعا في إطار مجموعة مدريد، لبحث تطورات الوضع في غزة ودعم حل الدولتين.

ويأتي اللقاء بدعوة من إسبانيا بمشاركة دول تؤيد حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة. وناقش المجتمعون أيضا سبل تحسين الوضع الإنساني في القطاع وضمان وصول المساعدات، إلى جانب تنسيق الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تقرير: أيمن الزبير