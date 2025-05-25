ما المنتخبات الأقرب للتتويج بكأس العرب 2025؟

أجريت قرعة كأس العرب 2025 لتفرز مواجهات مثيرة ومرتقبة بين منتخبات آسيوية وأفريقية عدة، فما هي أصعب المجموعات؟ ومن المنتخبات الأقرب لنيل اللقب؟

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 التي أجريت اليوم الأحد في الدوحة عن توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، حيث تم تخصيص أفضل المنتخبات العربية في التصنيف الأول، وتم توزيع باقي المنتخبات بناء على تصنيفات خاصة.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة لمنتخبات مصر والسعودية والمغرب.

وخصصت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 جوائز مالية قياسية قيمتها 36.5 مليون دولار.