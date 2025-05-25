مسيرة في باريس تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، مسيرة تطالب بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، لدفعها إلى وقف الحرب على قطاع غزة ووقف سياسة التجويع بحق سكان القطاع.

المصدر : الجزيرة