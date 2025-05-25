حديث روسي عن وثيقة لتسوية الصراع وأوكرانيا لا تعلم

بينما تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بالمسيّرات والصواريخ هو الأعنف منذ مدة، قال مسؤولون روس إن موسكو ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لتسوية الصراع خلال الأيام المقبلة.

لكن في المقابل، نفى مسؤولون أوكرانيون علمهم بذلك أو حتى بموعد انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس أمرا سهلا، مؤكدا على ضرورة تجنب حرب عالمية ثالثة.. أما المواقف الأوروبية فما زالت تشكك في نية بوتين.

تقرير: مصطفى ازريد