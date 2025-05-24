ردود فعل غاضبة بإسرائيل على تعيين نتنياهو زيني رئيسا للشاباك

أحدث تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنرال ديفيد زيني رئيسا للشاباك، هزة أمنية وسياسية في إسرائيل، وأثار ردود فعل غاضبة في أوساط مختلفة.

وفي حين انتقد مسؤولون مدنيون وعسكريون لقاء الطرفين دون علم رئاسة الأركان قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان طلب توضيحا من زيني وإن الجانبين اتفقا على مغادرة زيني منصبه العسكري خلال أيام.

بدوره، قال مكتب نتنياهو إن تعيين رئيس دائم للجهاز مصلحة أمنية عليا وإن هذا التعيين سيُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين.

تقرير محمد خيري