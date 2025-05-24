حقيقة فيديو ضرب تشيزني لليفاندوفسكي في تدريبات برشلونة

كالنار في الهشيم، انتشر فيديو للبولندي تشيزني حارس برشلونة وهو يلكم مواطنه وزميله في البرسا روبرت ليفاندوفسكي الذي سقط أرضا خلال تدريبات البرسا.

وفي الحصة التدريبية الأخيرة للفريق الكتالوني تحضيرا لمباراة الجولة الأخيرة في الليغا ضد أتلتيك بلباو، دخل تشيزني إلى التدريبات ولكم ليفاندوفسكي والتقط مصور صحيفة "آس الإسبانية" اللقطة وانتشرت في الفضاء الإلكتروني.

لكن اللقطة كانت "سينمائية" ومزاحا بين النجمين الصديقين لتكون لقطة مثالية لنهاية موسم برشلونة الذي فاز به بالثلاثية المحلية.