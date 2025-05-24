انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية بتفاؤل حذر

اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في السفارة العمانية بروما بحالة من التفاؤل الحذر.

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وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تحقيق تقدم وإن لم يكن حاسما، في حين وصف نظيره الإيراني عباس عراقجي الجولة بالأكثر مهنية، مؤكدا فهما أوضح من الجانب الأميركي للموقف الإيراني. وسبق المفاوضات لقاء المفاوض الأميركي مع مسؤولين إسرائيليين، وستعلن عمان لاحقا موعد الجولة السادسة. تقرير: أسد الله الصاوي

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة