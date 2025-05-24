استهداف الاحتلال للقطاع الصحي بغزة خلف شهداء وخسائر

منذ بدء الحرب على قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي القطاع الطبي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف من الطواقم الطبية، حسب وزارة الصحة في غزة.

كما استشهد 150 من العلماء والأكاديميين والأستاذة الجامعيين والباحثين، بالإضافة إلى اعتقال 362 من الكوادر الصحية، حيث اعتقلوا وعذبوا، منهم 3 أطباء أعدموا تحت التعذيب، وفق مكتب الإعلام الحكومة في غزة.

كما تعرض 283 مستشفى ومركزا ومؤسسة صحية للدمار أو الإحراق أو الخروج عن الخدمة، كما استهدف الاحتلال 144 سيارة إسعاف، وأخرجها عن الخدمة، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.