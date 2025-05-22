ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

في الأمتار الأخيرة وبعد أن كان أبرز المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أقصي برشلونة من نصف نهائي المسابقة القارية على يد إنتر ميلان في سيناريو دراماتيكي.

ورغم الفوز بالثلاثية المحلية، لا يزال إقصاء البرسا من البطولة التي فاز بها في المرة الأخيرة عام 2015 وقعه مرا وسلبيا على جماهير البرسا التي كانت تمني النفس بالفوز بالثلاثية التاريخية وتكرار ما فعله المدرب هانزي فليك مع بايرن ميونخ.

المحلل الرياضي عادل خلو يستشرف ما يحتاجه الفريق الكتالوني للتتويج بلقب المسابقة القارية الأم، الموسم المقبل.