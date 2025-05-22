لماذا خسر مانشستر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي؟

توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي بعد أن باغت مانشستر يونايتد وفاز عليه بهدف نظيف مساء الأربعاء في نهائي المسابقة.

وعلى ملعب سان ماميس، افتتح توتنهام باب التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق بيرنان جونسون بعد ارتباك في دفاع يونايتد.

وخيّم التعادل السلبي على أطوار الشوط الثاني رغم المحاولات المتكررة من مانشستر يونايتد على مرمى فيكاريو.

المحلل الرياضي للجزيرة نت عادل خلو يحلل أسباب خسارة مانشستر يونايتد، ومن يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة؟