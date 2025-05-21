شاهد.. نجل ميسي نسخة كربونية عنه

قام نجل ليونيل ميسي البالغ من العمر 7 سنوات بمحاكاة الأسطورة الأرجنتينية بهدف فردي مذهل لأكاديمية فريق إنتر ميامي الأميركي.

ترك سيرو ميسي المتفرجين مذهولين عندما التقط الكرة من نصف ملعبه قبل أن يراوغ ثلاثة لاعبين ويسدد في المرمى.

وانتشر مقطع فيديو سيرو على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعلق أحد الأشخاص: "نعم، هذا ابن ميسي"، وكتب آخر: "لقد رأيت ما يكفي. أرسله إلى لا ماسيا (أكاديمية برشلونة)".

ووصف وسائل إعلام مهارات سيرو البالغ من العمر 7 سنوات بأنها مشابهة جدا لفرديات والده الرائعة في المباراة ضد خيتافي عام 2007.

بعد استلام الكرة من داخل نصف ملعبه، ركض ميسي متجاوزا نصف فريق خيتافي قبل أن يراوغ حارس المرمى لويس غارسيا ويضع الكرة في الزاوية السفلية.