شاهد.. هكذا استفاد الاتحاد من انشغال الهلال والنصر بأبطال آسيا والفوز بالدوري السعودي

حقق الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه.

وقبل جولة الأخيرة من "دوري روشن" رفع الاتحاد رصيده إلى 80 نقطة متفوقا على فرق الهلال والقادسية والنصر والأهلي التي كانت مشغولة بدوري أبطال آسيا للنخبة فيما الاتحاد كان مركزا على بطولة الدوري والتي حققها للمرة الأولى منذ 2023.

عادل خلو المحلل الرياضي للجزيرة نت، يشرح أسباب تفوق الاتحاد هذا الموسم، وكيف استفاد من انشغال الهلال والنصر والأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة.