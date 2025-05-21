شاهد.. رافينيا هداف برشلونة يقطع ملعب "مونتجويك" على ركبتيه بعد التتويج بالليغا

أوفى البرازيلي رافينيا هداف برشلونة بوعد كان قطعه على نفسه في حال توج البرسا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقطع الدولي البرازيلي ملعب "مونتجويك" المعقل المؤقت للفريق الكتالوني مشيا على ركبتيه بعد أن ظفر البرسا بالثلاثية المحلية.

وعام 2022، قطع رافينيا ملعب ناديه السابق ليدز مشيا على ركبتيه بعدما ضمن الفريق البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.