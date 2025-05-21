"بصمة إبداع".. بازار لمنتجات صنعتها طالبات من القدس

افتتحت مدرسة الشابات الثانوية الشاملة في حي وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، معرض “بازار بصمة إبداع” بمشاركة واسعة من طالبات المدرسة وأولياء الأمور.

ويضم المعرض منتجات متنوعة من صنع طالبات المدرسة، حمل بعضها صور المسجد الأقصى بما في ذلك المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة، إلى جانب عرض منتجات صُنعت من محاصيل زُرعت في حديقة المدرسة خلال عام.

وشمل المعرض أيضا الطباعة على الكؤوس والملابس والحقائب بتقنيات طباعة مختلفة، بالإضافة إلى صناعات يدوية مثل التحف والهدايا التي تلبي احتياجات طلبة المدارس، وكذلك هدايا مخصصة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الطالبة المشارِكة في المعرض جوري صبح أن بعض المنتجات أُعدّت باستخدام محاصيل زرعنها داخل المدرسة، مثل صابون اليد، وكريم اليد، وزيت الزعتر، وأنواع مختلفة من المربى.

ويهدف المعرض -وفق القائمين عليه- إلى توفير بيئة تشجع الطالبات على الإبداع وإنشاء مشاريع صغيرة تحقق لهن فرصا مناسبة في حياتهن العملية، فضلا عن دعم المدرسة ومشاريعها التعليمية في المستقبل.