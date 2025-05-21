أحزاب إسبانية تدعم مقترحا لحظر تجارة السلاح مع إسرائيل

أحزاب إسبانية من خلفيات سياسية متعددة، تختلف في كثير من القضايا، لكنها توافقت على خطوة استثنائية وهي التصديق على النظر في مقترح،

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يهدف إلى منع صفقات السلاح مع دول تتهم بانتهاك القانون الدولي وبارتكاب جرائم إبادة، مثل إسرائيل. مشاعر الارتياح شملت الشارع أيضا، حيث تجمع مواطنون أمام البرلمان للمطالبة بخطوات إضافية، مؤكدين أن التصديق على المقترح لا يجب أن يكون النهاية، بل البداية نحو تحرك حقيقي لوقف الإبادة الجماعية، على حد تعبيرهم. تقرير: أيمن الزبير

المصدر : الجزيرة