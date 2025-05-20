هل ينجح رهان ريال مدريد على ألونسو لإعادة بناء الملكي؟

تراهن إدارة ريال مدريد على نجاح تشابي ألونسو المدرب الجديد لفريق كرة القدم، وإعادة أمجاد الملكي، فهل ينجح رهان “الملكي”؟ الجزيرة نت تجيب على هذا السؤال.

تراهن إدارة ريال مدريد على نجاح تشابي ألونسو المدرب الجديد لفريق كرة القدم، وإعادة أمجاد الملكي، بعد فك الارتباط مع كارلو أنشيلوتي، فهل ينجح رهان "الملكي"؟ الجزيرة نت تجيب على هذا السؤال.

لم يتردد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في خيار التوقيع مع اللاعب السابق للنادي، ليكون اسم ألونسو محل إجماع لدى جماهير الملكي.