عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني.

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عادت الأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة طرابلس، وتوقف صوت السلاح في هذه الآونة. لكن الانقسام السياسي في عموم البلاد مستمر، بل يزداد سخونة في حين يترقب الليبيون توافقا بين مختلف خصوم السياسة والسلاح، لإنهاء أزمة تجاوزت 10 أعوام، حتى الآن. تقرير: أحمد خليفة

المصدر : الجزيرة