شاهد.. قصة غريبة وراء تسديد بيدري ركلة جزاء على والده بعد كل تتويج

فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل تظهر بيدري لاعب برشلونة يسدد ركلة جزاء على والده الذي كان يلعب حارس مرمى، بعد كل تتويج الدولي الإسباني.

فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل تظهر بيدري لاعب برشلونة يسدد ركلة جزاء على والده، الذي كان يلعب حارس مرمى، بعد كل تتويج الدولي الإسباني.

وتحول هذا الموضوع إلى تقليد بدأ مع فوز بيدري بكأس أمم أوروبا رفقة منتخب بلاده، حينما استعان بيدري بعبوة مياه وتصدى لها والده، ثم الفوز مع برشلونة بكأس الملك، وأخيرا لقب الليغا.