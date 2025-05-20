شاهد.. البرازيلي رونالدينيو في الـ45 عاما يتلاعب بالمدافعين

يقال إن المهارة الكروية لا تشيخ بل تبقى حتى لو تقدم اللاعب في السن، وهذه العبارة يطبقها حرفيا النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أحد أبرز اللاعبين الذين مروا في تاريخ الساحرة المستديرة.

وخلال مواجهة أساطير برشلونة ضد فريق "جيو 11" الجورجي التي انتهت بفوز البرسا 3-1، قدم رونالدينيو مهارات خطفت قلوب 45 ألف شخص كانوا يتابعون المباراة في ملعب "دينامو أرينا".

وإحدى اللمحات التي أسرت قلوب عشاق كرة القدم وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي هي مراوغة "إيلاستيكو" التي اعتاد الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 تنفيذها ببراعة ومرونة فائقتين، واستخدمها مئات المرات بنجاح غير مسبوق حتى أصبحت علامة مسجلة باسمه، ودأب الكثير من النجوم على تقليده فيها بنسب نجاح متفاوتة.