تطبيق للمساعدة على العثور على السيارات المنهوبة بالسودان

يبحث آلاف السودانيين عن سياراتهم التي نهبت خلال الحرب. وقد جمع بعضها في ميادين مفتوحة في حالة تفكك ودمار، إذ فقدت تلك السيارات ملامحها، في حين لا يزال كثير منها مجهول المصير.

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ويقدر عدد السيارات المنهوبة بأكثر من 200 ألف سيارة. وفي محاولة لتطويق الأزمة، أطلق بعض الشباب مبادرة أنشؤوا بموجبها تطبيقا إلكترونيا باسم “فتش لي”، يُتيح للضحايا ممن نهبت أو سرقت سياراتهم تسجيل بيانات مركباتهم، ويساعد في مطابقة الموجود بالمفقود. تقرير: الطاهر المرضي

المصدر : الجزيرة