شاهد.. هدف فوز جنوب أفريقيا على المغرب بنهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما

في الدقيقة 70 من نهائي كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، سجل غوميليمو ليفي كاكينا هدف الفوز لجنوب أفريقيا في مرمى المغرب، ليمنح “بافانا بافانا” اللقب الأول بتاريخه بالبطولة التي اختتمت أمس بالقاهرة.

وثأر المنتخب الجنوب أفريقي لخسارته في المناسبة الوحيدة التي جمعت الفريقين في النهائي من قبل وبالتحديد في نسخة عام 1997، حينما فاز المنتخب المغربي بالنتيجة نفسها ليحقق لقبه الوحيد في تاريخه بالبطولة.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فاز في قبل النهائي على نظيره النيجيري بهدف نظيف، في حين فاز المنتخب المغربي على نظيره المصري مستضيف البطولة بالنتيجة ذاتها.