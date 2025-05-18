شاهد.. هدف خرافي للنجم الجزائري رياض محرز في الدوري السعودي

في الدقيقة الـ66 من مواجهة الأهلي والخلود في الدوري السعودي، انبرى النجم الجزائري رياض محرز قائد الأهلي لركلة حرة مباشرة وسجل منها هدفا بطريقة خرافية.

في الدقيقة الـ66 من مواجهة الأهلي والخلود في الدوري السعودي، انبرى النجم الجزائري رياض محرز قائد الأهلي لركلة حرة مباشرة وسجل منها هدفا بطريقة خرافية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه الخلود 4-1، أمس السبت ضمن مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من "دوري روشن".

وسجل للأهلي فراس البريكان (47)، والجزائري رياض محرز (66)، وسميحان النابت (77)، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق الإنجليزي إيفان توني (86)، وسجل ماتيو دامس هدف الخلود الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه (60).

وارتفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخلود عند 34 نقطة في المركز الـ13.