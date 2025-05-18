شاهد.. نيمار يعود للتدريبات بعد مسلسل الإصابات

نشر النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي سانتوس فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عودته للتدريبات الفردية تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم للمباريات.

وتعرض نيمار -الشهر الماضي- لإصابة جديدة في فخذه الأيسر، وغادر الملعب وهو يبكي خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مينيرو (2-0) في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي أول مباراة له مع سانتوس في الدوري هذا العام، أمضى نيمار 34 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب الإصابة.

والتقطت كاميرات التلفزيون علامات الألم على وجه اللاعب بعد أن افتتح سانتوس التسجيل في الدقيقة 24.