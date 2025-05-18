شاهد.. مقطع صادم لأحد المشجعين يعتدي على لاعب في الدوري السويدي

مقطع صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المشجعين يحاول الاعتداء على لاعب الفريق المناقس في الدوري السويدي لكرة القدم.

مقطع صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المشجعين يحاول الاعتداء على لاعب الفريق المناقس في الدوري السويدي لكرة القدم.

والخميس الماضي، اقتحم واحد من جماهير فريق غوتيبورغ ملعب وحاول الاعتداء على أحد لاعبي فريق أوسترز في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

لكن لاعب "أوسترز" استطاع تجنب لكمة المشجع الذي خرج من الملعب وعاد إلى المدرجات دون أن يعتقله أحد أو يطرده من الملعب.