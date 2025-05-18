البولنديون يترقبون هوية الساكن الجديد للقصر الرئاسي

يتوجه اليوم أكثر من 29 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبولندا في ظل انقسام سياسي حاد وتوترات داخلية وخارجية متزايدة.

وتجري الجولة الأولى وسط سجال محتدم حول السيادة والهوية وموقع وارسو بين بروكسل وواشنطن. وبينما يترقب البولنديون هوية الساكن الجديد للقصر الرئاسي، يبقى واضحا أن من يفوز سيحمل صلاحيات قادرة على تسهيل عمل الحكومة أو عرقلته في الداخل كما في الخارج، مما يمنح هذا الاستحقاق أهمية محورية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

تقرير: أيمن الزبير