هدف لامين جمال الساحر في مرمى إسبانيول

سجل النجم الإسباني لامين جمال، موهبة برشلونة، هدفا ساحرا في مرمى ضيفه إسبانيول كسر به التكتل الدفاعي الذي كان يلعب به أصحاب الأرض، ومهّد الفوز في ديربي كتالونيا والتتويج بلقب الليغا.

سجل النجم الإسباني لامين جمال، موهبة برشلونة، هدفا ساحرا في مرمى ضيفه إسبانيول كسر به التكتل الدفاعي الذي كان يلعب به أصحاب الأرض، ومهّد الفوز في ديربي كتالونيا والتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستلم الدولي الإسباني الكرة من خارج منطقة الجزاء وراوغ مدافع إسبانيول وسدد الكرة على طريقة "السهل الممتنع" في زاوية يصعب على الحارس التعامل معها.

وانتهت المباراة بفوز البرسا بهدفين دون رد وضمان التتويج بلقب الليغا للمرة الـ28 في تاريخه.