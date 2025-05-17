فيرمين لاعب برشلونة كاد يسقط خلال احتفالات الفريق بلقب الليغا

خلال احتفالات لاعبي برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الـ28 كان فيرمين لوبيز لاعب البرسا أكثر المتحمسين والمتفاعلين مع الجمهور في الحافلة التي كانت تقل اللاعبين وتخترق شوارع المدينة.

خلال احتفالات لاعبي برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الـ28 كان فيرمين لوبيز لاعب البرسا أكثر المتحمسين والمتفاعلين مع الجمهور في الحافلة التي كانت تقل اللاعبين وتخترق شوارع المدينة.

وكاد لوبيز يسقط من الحافلة لولا مدرب الفريق هانزي فليك الذي أمسك النجم الشاب قبل أن يحصل ما لا يحمد عقباه.