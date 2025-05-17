سر تألق سومر حارس إنتر ميلان هذا الموسم

في مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أكمل السويسري يان سومر حارس إنتر ميلان 61 لمسة ليحتل المركز الثاني بعد المدافع أليساندرو باستوني وتصدى لـ7 محاولات.

في مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أكمل السويسري يان سومر حارس إنتر ميلان 61 لمسة ليحتل المركز الثاني بعد المدافع أليساندرو باستوني وتصدى لـ7 محاولات، بما في ذلك عدة فرص خطيرة من النجم الإسباني لامين جمال.

ورغم استقباله 3 أهداف في المواجهة الماراثونية التي انتهت بفوز الإنتر 4-3، ظفر سومر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو أمر نادر في البطولة القارية الأم.

وفي هذا الفيديو، يكشف إنتر ميلان عن سر تألق سومر وتصدياته الحاسمة ليس فقط ضد برشلونة، بل خلال الموسم الجاري.