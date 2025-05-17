اختتام مباحثات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول

اختتمت في مدينة إسطنبول أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات، وذلك بالاتفاق على صفقة لتبادل ألف أسير من الطرفين، مما اعتبره الجانب التركي خطوة مهمة من أجل تعزيز الثقة بين الجانبين.

اقرأ المزيد

وقد ناقش الطرفان إمكانية وقف إطلاق النار وتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي. كما توافق الطرفان على تبادل الشروط اللازمة للتوصل لوقف إطلاق نار بين البلدين بشكل خطي، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على الاجتماع مرة أخرى والتفاوض في جولة جديدة. تقرير: عامر لافي

المصدر : الجزيرة